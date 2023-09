Richards e l'inganno di Balotelli: "Dissi a Montella 'ciao testa di c....'"

L'avventura italiana di Micah Richards, ex difensore inglese che ha giocato anche con il Manchester City e l'Aston Villa, non iniziò nel migliore dei modi. E tutto per colpa di Mario Balotelli. Il centrale venne acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato del 2014 e chiese all'attaccante (con il quale aveva giocato in Premier) un consiglio su come salutare il tecnico Vincenzo Montella.