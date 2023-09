Mancini fa l'esordio con l'Arabia Saudita: orario e dove seguire il match

NEWCASTLE (INGHILTERRA) - È il giorno dell’esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita, 54ª nel ranking della Fifa. L’ex ct della nazionale italiana affronterà a Newcastle, (ore 21, segui il match su corrieredellosport.it), il Costa Rica in amichevole. Martedì il secondo test, sempre nella città inglese dove gioca il club di proprietà del Pif, contro la Corea del Sud. I “green falcons” sono reduci da tre sconfitte contro Oman, Venezuela e Bolivia e a novembre cominceranno le qualificazioni ai Mondiali 2026. Da gennaio al via la Coppa d’Asia. Mancio - in campo col 4-3-3 - ha firmato un contratto da 25 milioni più bonus fino al 2027, anno in cui l’Arabia ospiterà il torneo continentale.