Qualificazioni Europei, Spagna esagerata: 7-1 alla Georgia, Morata show!

TBILISI (GEORGIA) - Spagna esagerata in Georgia: nella sfida della Dinamo Arena di Tbilisi, valida per il girone A delle qualificazioni agli Europei del 2024, la 'Furie rosse' del ct de la Fuente travolgono 7-1 la Nazionale del 'napoletano' Kvaratskhelia, in campo per tutti i 90'. La doppietta di Morata, l'autorete di Kvirkvelia e il sigillo di Olmo indirizzano il match già nei primi 45'. A inizio ripresa la Georgia accorcia le distanze con Chakvetadze ma ancora l'ex Juve (tripletta personale), Nico Williams e Yamal annichiliscono i padroni di casa. La Spagna sale così a 6 punti in classifica e sorpassa la Georgia, inchiodata a quota 4.