"Mancini ha fatto la scelta che farebbero tutti. Il calcio oggi è denaro. Forse ci poteva pensare prima, visto che aveva anche altre offerte, e non avrei aspettato l'ultimo secondo per scegliere". Così l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman, a margine della presentazione della gara di campionato di Perugia dei biancazzurri di domani, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti sulla scelta dell'ormai ex tecnico della nazionale italiana.