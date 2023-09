Qualificazioni Euro 2024: dove vedere in tv tutte le partite di oggi

ROMA - In programma oggi nove gare per le qualificazioni a Euro 2024 . A scendere in campo sono i gruppi B (con Grecia-Gibilterra e Irlanda-Olanda ), E ( Albania-Polonia e Far Oer-Moldova ), G ( Lituania-Serbia e Montenegro-Bulgaria ) e H ( Finlandia-Danimarca , Kazakistan-Irlanda del Nord e San Marino-Slovenia ).

Qualiificazioni Euro 2024: orari e canali

Le gare di oggi sono tutte in programma tra le 18 e le 20.45, ad eccezione di Kazakistan-Irlanda del Nord, in programma alle 15. Tutte le gare saranno visibili su Sky, Irlanda-Olanda anche sul 20 Mediaset.

Gruppo B: Grecia-Gibilterra, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo B: Irlanda-Olanda, ore 20:45 – diretta sul 20 Mediaset in chiaro e SkySport

Gruppo E: Far Oer-Moldavia, ore 18:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo E: Albania-Polonia, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo G: Montenegro-Bulgaria, ore 18:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo G: Lituania-Serbia, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: Kazakistan-Irlanda del Nord, ore 15:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: Finlandia-Danimarca, ore 18:00 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: San Marino-Slovenia, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

