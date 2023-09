Qualificazioni Europei: vittoria e vetta per la Danimarca di Lindstrom e Kristensen

ROMA - La Danimarca costretta a inseguire nel Gruppo H delle Qualificazioni a Euro 2024 fa la partita sul campo della Finlandia, fatica a sfondare ma passa nel finale grazie a un gol di Hojbjerg (85') che vale il sorpasso in vetta. Tra gli ospiti titolari Lindstrom e Kristensen: per l'esterno del Napoli un tiro parato dal portiere di casa (15') prima di lasciare il posto all'intervallo all'ex attaccante atalantino Hojlund (passato in estate al Manchester United), in campo invece per 82' il terzino romanista che è riuscito a gestire il cartellino giallo rimediato al 13' per gioco falloso. Con questa vittoria la Danimarca (ottima la gara dell'ex interista Eriksen, dentro solo nel finale il milanista Kjaer) si ritrova prima a +1 sui finlandesi (in campo nella ripresa Pohjanpalo mentre è rimasto in panchina l'altro veneziano, il portiere Joronen) che vengono agganciati a quota 12 dal sorprendente Kazakistan, vittorioso in casa per 1-0 contro l'Irlanda del Nord (di Samorodov al 27' la rete decisiva). La selezione di Michael O'Neill (al quinto ko di fila) resta invece ferma a 3 punti davanti solo a San Marino (a quota zero), che ospita la Slovenia nell'ultima gara in calendario oggi (10 settembre) in questo girone.