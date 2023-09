“Germania, incredibile offerta a Klopp: sarà ct e allenatore del Liverpool”

Troppo pesante il 4-1 incassato contro il Giappone per non cambiare, la Germania non ha potuto far altro che esonerare il ct Flick e promuovere ad interim Rudi Voeller . Ma il vero sostituto per la panchina deve essere ancora scelto e i tedeschi starebbero pensando a Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool.

L'idea della Germania per Klopp ct

Klopp ha il contratto con i Reds in scadenza nel 2026, ma la Germania non può aspettare: serve un nuovo ct adesso. E serve di livello mondiale, come Jurgen. Ecco perché, stando a quanto scrive il Sun, l'idea sarebbe quella di offrire all'ex tecnico del Borussia Dortmund il ruolo di ct mantenendo però la panchina del Liverpool. Un'offerta davvero speciale che permetterebbe a Klopp di continuare ad allenare la sua squadra e di "trasformarsi" in commissario tecnico per gli impegni della Mannschaft, avendo così un doppio ruolo a tutti gli effetti. La Germania ospiterà i prossimi Europei nel 2024 ed è pronta a fare di tutto per arrivarci con Klopp come ct.