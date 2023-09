Mané perde la testa in campo: il gesto furioso pizzicato dalle telecamere

ROMA - Se le sconfitte fanno sempre male quella in amichevole contro l'Algeria (0-1, gol di Chaibi) non è proprio andata giù a Sadio Mané, attaccante del Senegal e dell'Al Nassr che al triplice fischio non è riuscito a nascondere il suo nervosismo, con un gesto 'pizzicato' dalle telecamere che è subito diventato virale sui social.