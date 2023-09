L'appello di Gravina contro le polemiche arbitrali: "Basta, c'è tanta paura"

MILANO - Se l'Italia affidata al nuovo ct Luciano Spalletti aspetta la crescita di giovani talenti per tornare ai fasti del passato, anche il mondo arbitrale ha bisogno di nuove leve per il futuro in un momento in cui c'è una sorta di 'crisi delle vocazioni'. Un rischio su cui mette tutti in guardia Gabriele Gravina, che ha lanciato un appello prima del match vinto dagli azzurri a San Siro contro l'Ucraina, in occasione della consegna del Premio Campanati a Daniele Orsato.