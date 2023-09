Scambia la maglia con Messi: bufera sul portiere dell'Ecuador, il motivo

Galìndez scambia la maglia con Messi: polemica sui social

Il motivo della bufera sui social sono i dubbi dei tifosi sulla lealtà alla maglia di Galìndez. Il portiere, infatti, gioca per l'Ecuador ma ha origini argentine. Non solo, Galìndez è cresciuto a Rosario vicino a Messi: "Lui mi ha segnato per la prima volta - le parole del portiere -. Eravamo vicini di casa a Rosario e abbiamo la stessa età". Le critiche sui social dopo la rete subita proprio da Messi sono arrivate al punto di ipotizzare che Galìndez abbia lasciato segnare Messi.

Galìndez si sfoga: "Mi fa male"

La polemica non si ferma da giorni e lo stesso portiere, dopo la vittoria sull'Uruguay per 2-1, ha voluto sfogarsi per la situazione: "Mi hanno detto che mi sono fatto fare gol apposta. Mi hanno rinfacciato di non essere attaccato alla maglia e per questo l'avrei scambiata con Messi dopo una sconfitta. Sapevo che avrei ricevuto critiche ma non mi importava perché l'avevo fatto per la gioia di mio figlio di sei anni. Mi ha fatto male sentire che non amo questo Paese. Vivo in Ecuador da 12 anni e penso di aver dimostrato molto rispetto e affetto. Ma mi rinfacciano sempre che non sono nato qui. Ho lottato molto per essere ecuadoriano, non dimenticherò mai il giorno in cui ci sono riuscito".