Il padre paga per farlo esordire: l'incredibile cifra spesa

Il calcio ormai ci ha abituato a tutto. Se ne vedono di ogni, in campo e fuori. Il potere dei soldi condiziona molto, addirittura pure la possibilità di esordire in un campionato professionisitco, senza aver mai giocato a calcio. Succede in Repubblica Ceca. E' la storia del giovane Martin Podhajsky, studente di Giurisprudenza e impiegato della Viagem, azienda ceca che da quest’anno sponsorizza il club boemo dell’Ústí nad Labem.