Luis Alberto: "Juve? Quei gol non li prendono nemmeno in quinta categoria"

ROMA - Prima Sarri, poi Luis Alberto, le voci alla vigilia della sfida Champions contro l'Atletico Madrid sono dell'allenatore e del Mago, che in questo brutto avvio di stagione della Lazio è sempre stato tra i pochi a salvarsi. Personalità e guizzi, Luis non ha mai fatto mancare la sua genialità, nonostante una squadra non al top della forma. Lo spagnolo in conferenza è tornato sul ko contro la Juve e sulla prestazione della squadra: "Quei gol presi contro la Juve neanche una squadra di quinta categoria li prende", ha sentenziato.