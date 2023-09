Dall'Inghilterra: "De Gea pensa al ritiro dal calcio giocato"

De Gea appende i guantoni al chiodo?

Secondo il "Guardian", lo spagnolo è "in attesa di offerte importanti ma finora si sono fatti avanti solo alcuni club sauditi". Dopo 12 anni allo United in cui ha vinto quasi tutto, tramite il suo entourage, De Gea ha fatto trapelare di sentirsi ancora all’altezza di difendere i pali di un top club e di non considerare l’aspetto economico come prioritario. Ecco quindi che senza l'interesse dei top club, il portiere potrebbe davvero ritirarsi dal calcio giocato.