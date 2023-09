Maradona Jr insultato pesantemente sui social: il Pompei prende una decisione drastica

Insulti social per Diego Armando Maradona jr. Diversi commenti offensivi rivolti all'attuale allenatore del Pompei ( da giugno ), società di Eccellenza campana, hanno spinto il suo club a prendere le distanze lanciando una campagna contro il cyberbullismo.

Cosa ha fatto il Pompei contro il cyberbullismo

Il Pompei ha elimitato il post dov'erano presenti gli insulti rivolti al figlio dello storico campione del Napoli e poi, sui social, ha aggiunto: "Noi siamo una squadra di calcio e in questo spazio celebriamo il calcio e ciò che genera: gioia, bellezza, emozioni, fratellanza, tutto ciò che cerchiamo di vivere pienamente ogni giorno e di trasmettere al nostro pubblico. Il messaggio però resta forte e chiaro: no al #cyberbullismo, no ad ogni forma di sopraffazione. Viva il calcio, viva lo sport, viva la passione, viva Pompei, viva Maradona".