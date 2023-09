In Francia un portiere fa meglio di Provedel: ecco perché

ROMA - Giustamente nella storia del calcio europeo, il gol di Provedel non è però il primo né l'ultimo segnato da un portiere. Accade soprattutto, come per la Lazio con l'Atletico Madrid , negli ultimi minuti di gara, quando anche l'estremo difensore sale alla disperata caccia di quel tocco che possa cambiare le sorti del risultato finale. E però nella terza serie francese, un portiere ha fatto persino meglio di Provedel .

Un portiere fa meglio di Provedel: cosa è successo?

Siamo al 90' di Avranches-Goal Fc: agli ospiti, già in vantaggio di un gol, viene assegnato un calcio di rigore che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Ma è qui che inizia lo show personale del portiere locale Anthony Beuve che neutralizza il tentativo dagli undici metri dell'attaccante avversario. Non finisce qui, passano 5' e in pienissimo recupero, l'estremo difensore sale in area avversaria: colpo di testa e palla in rete, esattamente "alla Provedel", per il pareggio finale di 1-1.