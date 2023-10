Collovati e l'esilarante aneddoto in tv: è stato il cane a salvarlo

La sveglia che non suona

I continui trasferimenti verso gli studi televisivi di Saxa Rubra devono essere particolarmente stancanti per Fulvio Collovati che - com’è noto - non abita nella Capitale. In una delle ultime trasmissioni, l’opionionista ha raccontato come abbia rischiato di perdere l’aereo per Roma. «Abbiate pazienza - ha detto l'ex calciatore di Roma, Inter e Milan con il sorriso sulle labbra, durante il programma 'Calcio Totale' sulla Rai - ho rischiato di non arrivare in studio per la trasmissione. Mi ero addormentato. Per fortuna il cane si è messo ad abbaiare all’improvviso».