"Uefa e Eca al lavoro per la svolta: nasce la loro Superlega"

La nuova Superlega, qual è il progetto di Uefa e Eca?

L'idea, secondo El Pais, è creare un sistema a tre livelli da 18 squadre l'uno. Al primo livello ci sarebbe appunto la Superlega, con due retrocessioni, mentre il livello intermedio sarebbe costituito dalla Lega Europea dove di contro ci sarebbero due promozioni, ma quattro retrocessioni. Terzo, e ultimo livello, la Lega Aspirante, dalla quale sarebbero quindi quattro le promozioni al livello intermedio. Retrocessioni che peraltro verrebbero calcolate utilizzando una media ragionata su più stagioni, per evitare che un'annata storta costi cara a una big. Non verrebbe però trascurata l'importanza dei campionati nazionali: la partecipazione a questi ultimi garantirebbe premi economici e punti europei. A quel punto, ovviamente, i club dovrebbero allungare le proprie rose per far fronte ai sempre più numerosi impegni.