Balata: Superlega? La via maestra è valorizzare i campionati nazionali e i territori di competenza

ROMA - Balata non sposa l'ipotesi di una Superlega Europea circolata in questi ultimi giorni e rilanciata. "E' un'idea già vecchia, peraltro bocciata fra gli altri dal campionato di maggior successo d'Europa che insieme al governo e ai tifosi avevano manifestato pubblicamente il rigetto a questa soluzione". Così il presidente della Lega di serie B, in risposta ad una domanda sulla Superlega, ha espresso la sua opinione sul tema. «Sembrerebbe che vengano proposte idee persino peggiorative di quelle che sono state già totalmente bocciate nel 2021. La strada giusta, per quanto ci riguarda, è solo ed esclusivamente quella di valorizzare i campionati nazionali e l'equa competizione, principio quest'ultimo talvolta smarrito, tutelando territori, tifosi e tradizioni del nostro amato sport".