Il racconto surreale in studio: “Vi hanno cag… negli spogliatoi?”

Ha qualcosa di surreale quanto successo in uno studio tv durante la trasmissione di calcio "Tuttiincampo". Il conduttore vuole parlare con l’ospite in studio di una cosa successa lo scorso settembre in occasione di una partita: “Cioè quindi vi hanno cag… nello spogliatoio?” domanda. Da lì inizia un dialogo incredibile: “Si è vero - conferma l’interlocutore - abbiamo dovuto pulire con uno sgrassante di cui non faccio il nome per non fare pubblicità. Ci siamo anche preoccupati per la salute di chi ha lasciato quella cosa”. La regia prontamente ha mandato un’immagine dello spogliatoio in questione per documentare il fatto. Il dibattito è andato avanti con il protagonista della vicenda che raccontava tutti i dettagli. Il video ha iniziato a girare sul web ed è diventato subito virale generando tanti commenti ironici.