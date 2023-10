Mondiali 2030, il presidente del Cile contro la Fifa: "Mancanza di serietà"

La decisione della Fifa di organizzare i Mondiali del 2030 in Marocco, Spagna e Portogallo , con le prime tre gare in Uruguay, Argentina e Paraguay , non ha trovato la totalità dei consensi. Dopo l'annuncio ufficiale, è infatti arrivato il duro sfogo del presidente cileno Gabriel Boric .

Boric: "La Fifa manca di serietà"

Il presidente si è rammaricato della decisione della Fifa di escludere il Cile dall'organizzazione dei Mondiali del 2030, edizione che coinciderà con il Centenario della prima Coppa Del Mondo. "Nella Fifa c'è mancanza di serietà", la dura accusa di Boric. "Abbiamo rispettato tutti i requisiti. Mi rammarico che ci siano istituzioni che operano in modo poco serio e sorprendente, e comunque faremo valere i diritti e il nome del Cile. Non è una decisione per negligenza del governo, è una decisione della Fifa. Ne ho discusso con i presidenti di Argentina e Paraguay e loro lo hanno saputo quando è stata resa pubblica. Non lo sapevano". Sorpreso anche il presidente della Federcalcio cilena (Anfp), Pablo Milad: "È stata una decisione esclusivamente del Consiglio Fifa".