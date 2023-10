Clamorosa rissa organizzata tra tifosi del Feyenoord e dell’Atletico Madrid

MADRID - Feyenoord e Atletico Madrid hanno dato spettacolo in Champions League. Ma attorno alla partita è successo di tutto e di più. Dopo la rissa scoppiata nella zona vip, va segnalata un'altra rissa che è andata in scena tra gli ultras delle due squadre dentro un bosco. I gruppi ultras si sono dati appuntamento. Era tutto organizzato in stile Fight Club. Funziona così: dodici contro dodoci, niente palla e botte per un minuto. Come riporta Abc Madrid la battaglia l'hanno vinta gli ultras del Feyenoord e i partecipanti avevano meno di 25 anni. Le regole? Niente coltelli, bastoni e armi. Per il resto vale (quasi) tutto.