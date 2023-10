La rivelazione di Ibrahimovic: "Ho ricevuto offerte per tornare a giocare". Poi la battuta sull'Arabia

Intervistato da Piers Morgan "Uncensored", Zlatan Ibrahimovic si è soffermato sui sempre più frequenti trasferimenti in Arabia Saudita da parte dei top player del calcio europeo . L'ex calciatore svedese si chiede il motivo per il quale non chiudano da protagonisti la carriera: "Ho ricevuto un'offerta anche dalla Cina, ho ricevuto un'offerta anche dall'Arabia Saudita. Ma la situazione è: cosa vuoi? Quali obiettivi hai? Ho detto prima di iniziare, che alcuni giocatori hanno bisogno di finire la loro carriera sul grande palcoscenico perché quella è la fase più alta della loro carriera. Devi essere ricordato per il tuo talento, non per quello che hai guadagnato. Perché se venissi ricordato al contrario non sarei contento. Quello per cui ci alleniamo ogni giorno, quello per cui veniamo riconosciuti è il nostro talento ed è quello per cui vuoi essere ricordato ".

Ibra: "Non è una questione morale"

Ibrahomovic ha proseguito: "Quindi penso che alcuni giocatori che raggiungono un certo livello debbano fermarsi ad un certo punto e pensare al grande palcoscenico. Non puoi scendere a un livello inferiore e finire la carriera in un modo diverso, ma alcuni giocatori avevano bisogno di situazioni in cui puoi guadagnare molti soldi perché non guadagnavano abbastanza. Io non avrei problemi a giocare in Arabia. Come calciatore professionista, finché giochi a calcio, lo fai, poi l'Arabia Saudita sta crescendo, la Mls sta crescendo. La Cina ha avuto un picco e poi non so perché la situazione lì sia cambiata. Ma una questione morale? No. Facciamo cose per noi stessi e la nostra famiglia. Chi ti giudicherà tra cinque o dieci anni quando avrai una vita ricca, sana e una bella vita? Niente è gratis: tu non lavori gratis, io non lavoro gratis. Non ho bisogno di soldi, ma sono molto costoso".