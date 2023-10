Fagioli, lo sfogo del papà dopo il caso scommesse: "Dove sono i procuratori?”

TORINO - Dopo il coinvolgimento di Nicolò Fagioli nel caso scommesse, arriva lo sfogo del padre del giocatore juventino. Marco Fagioli: “Non dico niente su quello che avrebbe fatto mio figlio - sottolinea sulle pagine di Repubblica - non è questo il momento. Molto di quello che leggo su di lui non è vero, ma se provassi a spiegarlo, non mi ascolterebbe nessuno in questo momento. Qualcosa lo turbava, ma non immaginavo che fosse una cosa del genere. Siamo vicini a nostro figlio, come lo siamo sempre stati".