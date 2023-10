Scommesse, all’estero non sono meglio di noi: tutti i casi

Newcastle e Aston Villa accoglieranno Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo senza pregiudizi, dicono in Inghilterra. Li ascolteranno, sentiranno le loro versioni e fino a quando la giustizia non si pronuncerà i due giocatori continueranno a svolgere il loro lavoro in Inghilterra. Per ora i due club di Premier tacciono, non hanno rilasciato comunicati, nel tentativo di tutelare i loro investimenti. Per Tonali, il Newcastle ha sborsato 70 milioni. Per Zaniolo, l’Aston Villa dovrà decidere a fine stagione se pagarne 27 al Galatasaray per il riscatto. In Premier sono molto sensibili al tema scommesse: l’ultimo scandalo ha riguardato Ivan Toney, attaccante inglese del Brentford squalificato lo scorso 17 maggio per 8 mesi. La Football Association l’aveva sanzionato dopo che Toney aveva ammesso la sua colpevolezza oltre a comminargli una multa di circa 58mila euro. L’attaccante, tra il 2017 e il 2021, ha effettuato 232 puntate, 126 delle quali relative alle competizioni in cui erano presenti i club in cui militava in quel periodo. In 29 casi, poi, le puntate hanno riguardato direttamente la sua squadra: 16 le scommesse a favore in 15 partite, 11 delle quali giocate dallo stesso attaccante, le altre 13 erano contro, ma in nessuna delle gare coinvolte Toney è sceso in campo. Inoltre, per 15 volte ha scommesso su un suo gol. La sua ammissione di colpa e la diagnosi di una forma di ludopatia gli hanno permesso di avere uno sconto della pena da 15 a 8 mesi.