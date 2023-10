L'avvocato di Zaniolo: "Mai scommesso sul calcio, per questo è tranquillo"

Zaniolo e la Giustizia sportiva: le parole del legale

Il giocatore non è stato interpellato in ambito sportivo. “Non gli è stato notificato nulla, non è intervenuta in nessun modo la procura federale, questa può intervenire solo se dovessero emergere scommesse su partite che ad oggi non sono contestate in nessun modo. Lo stesso Zaniolo lo ha escluso categoricamente. La procura federale non si è mai fatta sentire, non ha notificato nulla perchè non è sua competenza a meno che non ci sia ipotesi di scommesse sulle partite, cosa che escludiamo categoricamente”. Sulle prossime tappe: “Vediamo se il pm decidesse di sentire Zaniolo, andremo a chiarire la nostra posizione; se non ci fossero avvisi, valuteremo se leggere gli atti e capire la genesi di questa indagine”. L'Aston Villa, società che ha acquistato in estate Zaniolo dal Galatasaray, al momento non si è fatta viva. “Non abbiamo avuto comunicazioni dall'Aston Villa, Nicolò Zaniolo l'ho sentito abbastanza tranquillo e sereno rispetto al tipo di contestazione. Ovviamente è molto dispiaciuto per aver lasciato la Nazionale ma è pronto a tornare a pensare solo al calcio”.