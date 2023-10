Santon insultato per il caso scommesse: le rivelazioni sulla talpa di Corona

Da quando Fabrizio Corona ha tracciato il profilo del suo informatore, parlando dello zio di un ex calciatore dell' Inter di Mourinho, che si è poi trasferito alla Roma, il profilo Instagram di Davide Santon , è stato riempito di insulti. "Infame, vai a vendere tua madre invece dei nomi dei giocatori”, si legge sotto i post dell'ex terzino. In un'intervista rilasciata a Repubblica, Santon spiega di non avere nulla a che fare con questa vicenda tirata in ballo da Corona. "Lui non ha fatto il mio nome, ma i tifosi hanno pensato fossi io. Se Corona dice che il suo informatore è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho che si è trasferito alla Roma, è chiaro che i tifosi pensano a me. Ma io non c’entro niente. Non so nulla di chat e di scommesse. Ho letto che lui parla di un calciatore che si sarebbe aperto una bisca di scommesse illegali. Ma io gioco a padel, a breve aprirò un centro dalle mie parti, tra Comacchio e Ravenna”.

Santon e lo zio allevatore di vongole

Santon chiarisce anche che i suoi zii non hanno mai frequentato l'ex re dei paparazzi. "Ma quando mai, i miei zii abitano a Ferrara e di certo non si occupano di scommesse. Uno di loro ha un allevamento di vongole, ma con lui non parlo da anni. Figuriamoci se i miei zii conoscono Corona. Io non ci ho mai parlato in vita mia. Cioè lo conosco perché è un personaggio pubblico, ma non è che abbiamo avuto una singola conversazione o una chiamata. Mai. E poi quando io ero all’Inter in Convitto lui era in carcere a San Vittore. Forse l’ho visto una volta allo stadio”. Santon è stato attaccato sul web: "Io non sono molto social. L’ultimo post è di due anni fa. Di commenti ne ho cancellati già tanti perché tanti tifosi mi minacciavano, adesso non ci guardo più. Io sono pulito con la coscienza e so di non aver fatto cose sbagliate. Poi magari se io cancello un commento perché non ho niente da nascondere la gente può anche pensare che l’ho fatto perché non voglio che si veda. Scrivessero quello che vogliono”.