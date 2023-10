Gravina: "Euro 2020? Impresa storica per l'Italia"

LONDRA (INGHILTERRA) - Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a poche ore da Inghilterra-Italia, è tornato sulla vittoria degli Azzurri agli Europei nel 2021: "Un'impresa sportiva storica che ha lasciato il segno e va conservata e messa a reddito. Quella era una squadra normale diventata speciale durante la preparazione e poi nel corso dell'Europeo, tanto da arrivare al record di 37 risultati utili consecutivi. Una squadra speciale - ha aggiunto Gravina - che ha dimostrato come l'amicizia e lo stare insieme facciano raggiungere gli obiettivi anche quando non sei il favorito". Questo il pensiero del presidente Figc a margine dell'evento "Italia-Inghilterra, Derby d'Europa" che si sta svolgendo all'ambasciata d'Italia a Londra. Oltre a Gravina presenti anche Fabio Capello, ex Ct della nazionale di Sua Maestà, Gianfranco Zola, una delle bandiere italiane del Chelsea, e Angelo Ogbonna, difensore in forza al West Ham con cui pochi mesi fa ha vinto la Conference League.