Tonali e il video bufala sull'ammonizione con il Newcastle: cos'è successo davvero

Da quando Sandro Tonali è finito nell'inchiesta sulle scommesse, sta girando con insistenza sui social un video che lo ritrae durante la sfida tra Newcastle e Aston Villa, il suo esordio in Premier League. Tonali aveva trascinato i suoi al successo (per 5-1) con una prestazione sontuosa ed un gol da antologia. Nel video si vede il direttore di gara ammonire l'ex milanista, che stava perdendo troppo tempo per uscire dal terreno di gioco. Qualcuno, dopo aver associato il nome di Tonali a quello delle scommesse, ha maliziosamente fatto passare il messaggio che il centrocampista azzurro si sia fatto ammonire apposta.