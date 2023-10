Neymar e il drammatico sfogo social: "Dio, dammi la forza”

La preghiera di Neymar

Per l’ex stella del Barcellona e del Psg si prevede un lungo stop. Nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico, e successivamente inizierà la riabilitazione. Dopo l’ennesimo infortunio (il trentesimo della carriera) Neymar si è lasciato andare sul proprio profilo social. “E’ un momento molto triste, il peggiore! - scrive il fuoriclasse - so di essere forte, ma questa volta avrò bisogno della mia gente (famiglia, amici). Non è facile affrontare un infortunio e un intervento chirurgico, pensando di dover riprendere tutto dopo quattro mesi di recupero. Ho fede, forse troppa... Ma metto la mia forza nelle mani di Dio affinché Egli rinnovi la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”.