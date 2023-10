Caso scommesse, algoritmi per controllare chi esagera: come funziona

Uno o più algoritmi per processare migliaia e migliaia di giocate in tempo reale e individuare i possibili comportamenti patologici e intervenire . Funziona così il sistema di controllo dei bookmaker italiani su chi esagera alle scommesse. Di molto superiore, in termini di affidabilità e sicurezza, rispetto ai siti offshore protagonisti dell’inchiesta che sta coinvolgendo il calcio italiano .

L'algoritmo dei bookmakers: come funziona

Nel momento in cui l'algoritmo, che è stato creato utilizzando i dati precedenti di giocatori patologici, evidenzia la possibilità che un giocatore possa avere un comportamento a rischio, i bookmaker italiani intervengono con una serie di strumenti. La risposta è in base al rischio: si pare dalla sensibilizzazione diretta del cliente che tende a esagerare, l’imposizione di un limite di deposito corretto e infine per i casi più seri la chiusura del conto.

Algoritmo, il rischio di frode sportiva

Anche le dimensioni delle puntate sono profondamente differenti. Si gioca in tutta sicurezza e cercando di evitare anche il rischio di frode sportiva, un’altra delle ipotesi investigative su cui lavora la Procura di Torino. “Abbiamo un algoritmo che valuta tutte le giocate - spiega una fonte ad Agipronews -, non conta la profilazione commerciale del cliente. Il sistema decide se la scommessa è rischiosa (per vari motivi) o no: nel primo caso viene “girata” e vagliata da un trader che decide se accettare o rifiutare la puntata o ancora – ma è un caso più raro - ridurne l’importo. Si applicano dei massimali (che possono anche ammontare a pochi euro, ndr) per le giocate e controllando se il giocatore ha comportamenti particolari. Teniamo d’occhio diversi parametri, dal campionato su cui scommette – una seconda serie dell’Est Europa sarà più rischiosa della Bundesliga o della Liga – alla tipologia di scommesse, fino all’anzianità di iscrizione del cliente. Se è un nuovo iscritto, non ben conosciuto ancora, i controlli saranno più stringenti”. Un cordone di sicurezza – reso possibile dalla strettissima collaborazione tra istituzioni, leghe sportive e settore giochi - ha fatto dell’Italia un paese inospitale per i match-fixers.