Newcastle, Howe: "Tonali è disponibile e può giocare"

Giornata di vigilia in casa Newcastle . La squadra allenata da Eddie Howe tornerà in campo sabato 21 ottobre in vista della sfida di Premier League contro il Crystal Palace . Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico ha parlato anche di Sandro Tonali e di come il giocatore stia affrontando questo momento difficile dopo essere finito nel vortice del caso scommesse illecite insieme a Fagioli e Zaniolo .

Howe: "Priorità è il benessere di Tonali"

"Ha avuto un paio di settimane molto, molto difficili e ha avuto a che fare con molte cose. Da quello che posso vedere si sta comportando molto bene e sta affrontando le sue emozioni con forza. Devo riportare la sua attenzione al calcio e a quello che sta facendo in campo per cercare di prendere la decisione migliore per la squadra". Howe ribadisce la vicinanza al giocatore: "Per me la parte più importante di tutta questa vicenda è Sandro e il suo benessere. La prima reazione della squadra, da subito, è stata abbracciarlo e proteggerlo per dargli l'amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha. Si è allenato due volte questa settimana con noi ed è disponibile per la gara", ha concluso il tecnico del Newcastle.