Tonali, lo psichiatra che lo cura: “Ecco perché scommetteva sul Milan”

Ludopatia , ovvero dipendenza da gioco d'azzardo. E' un tema che sta tenendo banco in questi giorni nel calcio italiano, per via dello scandalo scommesse su piattaforme illegali, una questione che riguarda da vicino, per esempio, l' ex Milan Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle. A Sky Sport 24 è intervenuto il dottor Gabriele Sani , psichiatra del Policlinico Gemelli di Roma, che ha in cura proprio Tonali.

Sani: "Tonali? Stesso disturbo di persone affette da dipendenze da sostanze"

"Quando era nel pieno del suo comportamento patologico Sandro scommetteva su tutto quello che poteva scommettere -ha affermato il dottor Sani- , e questo fa parte di quelle costrizioni compulsive di cui abbiamo parlato. Scommettere sul Milan sempre vincente fa capire la natura scaramantica, quel pensiero magico, che accompagna spesso chi soffre di questa dipendenza, e di cui abbiamo esempi anche nella letteratura e nel cinema. Scommetteva sul Milan vincente come fosse un elemento scaramantico da cui non ci si poteva liberare. Quando una persona è affetta da questo disturbo non c'è più l'elemento del piacere, della vincita o della ricchezza. Come una persona affetta da dipendenze da sostanze non beve o fuma per il piacere di farlo, ma lo fa perché non può fare a meno di farlo. Tonali ha anche detto che, nei rari casi in cui arrivava una vincita, non riusciva a staccarsi finché non consumava i soldi di quella vincita. Ma non è questo il punto. Il punto era cercare una terapia per le sue angosce, in modo patologico".

