Benzema, che autogol! Il Pallone d’oro segna nella porta sbagliata

BURAYDA (Arabia Saudita) - Alla fine, segna sempre lui. Ma questa volta ha esagerato, segnando in entrambe le porte. Al termine di una settimana in cui stato travolto dalle polemiche per essere stato associato da un Ministro della Repubblica francese a un gruppo di terroristi, Karim Benzema diventa il protagonista assoluto della sfida tra Al-Taawon e Al-Ittihad.