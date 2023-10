Senti chi non parla (più): la conferenza stampa della vigilia è diventata un optional

In mezzo alle guerre non è il primo dei problemi, ma resta un problema: questi allenatori che non hanno più voglia, tempo, disponibilità per parlare con i giornalisti prima delle partite (magari pure dopo). Quando si affronta la questione, loro e anche tanti tifosi partono a gettone, in automatico, con qualche insopprimibile schizzo di rivalsa contro gli odiosi giornalisti: eccoli, frignano perché vorrebbero il mondo ai loro piedi, si sentono semidei e pretendono che la gente si stenda a zerbino sotto i loro riti da casta viziata. Per la cronaca: i giornalisti, quelli bravi, sanno benissimo come riempire gli spazi vuoti delle conferenze stampa saltate, sono l’occasione migliore per lavorare di fantasia e dedicare quegli spazi a riflessioni particolari, magari persino più interessanti del generico luogocomunismo di tanti mister dal lessico impostato. No, dopo tutto i giornalisti sono l’ultimo dei bersagli (e non parliamo proprio di tanti silenzi stampa adottati come rappresaglia contro un articolo sgradito: troppo impegnativo affrontare di petto il singolo autore, più comodo e più facile chiudere la porta in faccia a tutti).