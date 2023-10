Zeman e il caso scommesse: la dura frase su Fagioli e gli altri indagati

Il tema delle scommesse illecite, con i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo sotto indagine da parte della Procura, rimane al centro del dibattito sportivo e non solo in Italia. Argomento caldo, sul quale si è espresso anche Zeman a margine della conferenza stampa di presentazione della gara di domani (domenica) Lucchese-Pescara: "È una brutta cosa. Da tanti anni è uscito il divieto per i giocatori di giocare e scommettere. È scritto che ci sono minimo tre anni di stop, però in Italia no", ha spiegato.