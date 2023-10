Beckham e l'incredibile ossessione del padre per Bobby Charlton

Il nome di Beckham un omaggio a Bobby Charlton

Nella serie si racconta di come papà Ted fosse ossessionato dal Manchester United e da Bobby Charlton. Ha sempre desiderato vedere suo figlio vestire quella maglia, un desiderio divenuto poi realtà: "Quello era il suo sogno. Il suo sogno era avere suo figlio che giocasse per il Manchester United", racconta David Beckham. In effetti, Ted era così ossessionato che il nome completo di Beckham è in realtà David Robert Joseph Beckham. "Il Robert sta per Sir Bobby Charlton, è il mio eroe", sottolinea Ted.