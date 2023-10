Bufera scommesse, ecco quando Zaniolo sarà ascoltato dalla procura di Torino

ROMA - Ore cruciali nell'inchiesta penale e sportiva sul caso scommesse del calcio italiano. Gli investigatori coordinati dalla pm Manuela Pedrotta, che conduce le indagini per conto della procura di Torino, stanno esaminando i dati sui cellulari di Tonali e Zaniolo, sequestrati a Coverciano il 12 ottobre scorso. Si cercano nuove eventuali prove e il possibile coinvolgimento di altri calciatori o tesserati. La procura della Figc, dal canto suo, attende di ricevere il materiale per comprendere quali colpe possano nascondersi oltre quelle dei due rei confessi (Sandro Tonali e Nicolò Fagioli). Da approfondire poi le eventuali responsabilità di Nicolò Zaniolo, che continua a sostenere di non aver mai scommesso sul calcio. L'ex attaccante della Roma, ora all'Aston Villa, dovrebbe essere ascoltato già domani, lunedì 23 ottobre, dalla procura di Torino per cercare di chiarire la sua posizione.