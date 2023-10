Ronaldo regala un orologio di lusso a Ngannou: vale una cifra pazzesca

RYAD (Arabia Saudita) - Francis Ngannou è già in Arabia Saudita per fare il suo debutto nella boxe con il campione dei pesi massimi Tyson Fury. Nel Paese mediorientale Cristiano Ronaldo lo ha accolto nel migliore dei modi. L'ex giocatore del Real Madrid, che attualmente gioca per l'Al Nassr, gli ha regalato un orologio in edizione limitata del marchio Jacob & Co chiamato "Heart of Ronaldo”.