Totti, il super gol a Tokyo ricorda Marassi 2006. E arriva il sosia di Maradona

Nel 2006 segnò, da posizione impossibile, uno splendido gol di sinistro al volo a Marassi contro la Sampdoria. Uno dei gol più belli della carriera di Francesco Totti, per qualcuno forse il migliore. Sono passati quasi 18 anni, Totti ha smesso, è a Tokyo con la compagna Noemi per impegni commerciali e anche se il piede non è il sinistro ma il destro e la posizione è più centrale, la coordinazione e l'istinto sono sempre gli stessi. Il tempo è l'unica cosa che non si può fermare, ma quando in alcuni video, anche amatoriali, si vede come Francesco riesca ancora a colpire il pallone, a 47 anni, sembra davvero che lui sia in grado di bloccarlo. Anche solo per un attimo. Nel video, tra l'altro, si vede e si sente chiaramente come i giapponesi presenti all'esibizione impazziscano per lui e, per questo, quando la palla va in rete c'è anche un'esultanza speciale.