Scommesse, Avanti Popolo e Nunzia De Girolamo: rivivi la diretta della puntata

Seedorf: "Non diamo giudizi pesanti"

Conclude Seedorf: "Non diamo giudizi troppo pesanti su questi ragazzi, vanno aiutati ma anche cresciuti nel modo migliore".

Il duro attacco di Seedorf a Corona

Seedorf attacca Corona: "Un Corona che viene messo a parlare di certe cose è già un problema, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo far parlare gente pulita e chi dia un valore, non chi fa gossip".

Tardelli: "Guardate cosa succede nelle partite dei settori giovanili..."

Tardelli: "Una volta c’era un’altra empatia e più passione, meno soldi sì ma bisogna gestirli bene. È difficile per questi ragazzi giocare da giovani, guardate i genitori sulle tribune alle partite dei figli di 14-15 anni, guardate che picchiano gli allenatori".

Seedorf: "La malavita faceva pressioni sui calciatori"

Interviene Seedorf, in collegamento da Parigi: “Cercare le colpe non serve, è importante pensare alla prevenzione. Non sono sorpreso, non è una novità, l’essere umano scommette. Io non ho mai fatto queste cose, non è il mio mondo, ma esiste la cultura delle scommesse. Serve una fase educativa per far capire ai ragazzi, già dalle scuole medie, cosa significa andare in galera e cosa succede se non si rispettano le regole. Io in Olanda ho conosciuto situazioni in cui la malavita faceva pressioni sui calciatori, bisogna andare oltre per capire meglio".

De Girolamo e l'audio di Corona "censurato": ecco perché

La De Girolamo torna sulle accuse di censura mosse dall'ex re dei paparazzi: "Fabrizio Corona ci ha accusato di averlo censurato, citando del materiale che lui aveva fornito a questa trasmissione. Noi non abbiamo censurato nessuno e vi spiego perché. Quella che vedete alle mie spalle è l'immagine di un audio che Corona ci ha portato. Noi l’abbiamo ascoltato ma non è comprensibile, per questa ragione non è stato mandato in onda. Tra l’altro abbiamo ricevuto una diffida dalla persona che era al telefono con Corona e in questo caso c'è l'incolumità di un uomo e della sua famiglia. Oggi è arrivata la notizia che il file della pennetta di Corona è stato acquisito dalla polizia e non vogliamo invadere le indagini in corso e di non rovinare la vita di chi ci fa una diffida. Poi c’è un altro video di Corona in cui ci sono due persone che palleggiano ma non l’abbiamo mandato perché non sappiamo dove è stato preso e chi sono gli autori, e abbiamo deciso di non mandarlo in onda. Noi siamo la Rai, facciamo servizio pubblico e non diffondiamo fake news".

Tardelli: "Il caso scommesse un dramma"

Prosegue Marco Tardelli: “È un dramma vedere queste cose. Intorno a questi ragazzi ci sono amici, genitori, allenatori, manager, come fanno a non vedere che qualcosa sta andando male? Vedono nei ragazzi delle banche, questo è tutto sbagliato".

Chi scommette perde la Nazionale? La risposta di Abodi

Comincia il ministro dello sport Abodi: “Scommesse? Un tradimento di sentimenti, il calcio poggia sulla passione delle persone. Le persone normali mi hanno detto che si sentono tradite, non sanno se credere più nel calcio. I calciatori non possono scommettere sul calcio e sulle piattaforme illegali, doppio errore. Il calciatore se manca al patto delle responsabilità esce dal gioco. Zaniolo e Tonali fuori dalla Nazionale quindi? È un tema che deve emergere, vestire la maglia azzurra è anche una questione comportamentale”.

De Girolamo risponde a Corona: "Noi non censuriamo nessuno"

Si volta pagina, la prima parte della puntata su matrimoni e divorzi finisce qui. Si passa alle scommesse illecite. "Noi non censuriamo nessuno", così la De Girolamo lanciando il servizio e rispondendo a distanza a Fabrizio Corona.

Tra poco la vicenda scommesse

Ci siamo, tra poco si parlerà di nuovo ad "Avanti Popolo" di scommesse illecite, tema annunciato in studio con una videoclip su Corona.

Scommesse, nuovi nomi

È arrivata l'acquisizione da parte della polizia di un file audio che conterrebbe altri nomi dei calciatori coinvolti nella vicenda scommesse.

Zaniolo verrà interrogato

Oggi la Procura di Torino ha convocato per venerdì prossimo (27 ottobre) Nicolò Zaniolo per interrogarlo sul caso delle scommesse illecite.

Inizia la puntata

Inizia la puntata di "Avanti Popolo". Si parte con il dibattito sulla fine della relazione tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno. Il tema scommesse rimandato a più tardi.

Gli ospiti della puntata

Tra gli ospiti della serata ci saranno anche il ministro dello sport Andrea Abodi, il campione del mondo Marco Tardelli, l'ex stella del Milan Clarance Seedorf, la conduttrice tv Paola Ferrari e il giornalista Antonello Piroso.

Il caso scommesse

La puntata di questa sera verterà anche sul tema delle scommesse illecite, per le quali sono finiti sotto indagine della Procura di Torino Fagioli, Tonali e Zaniolo. Nunzia De Girolamo discuterà sull'argomento insieme ai suoi ospiti.

