Bookmakers, quali sono i pronostici per la decima giornata di Serie A?

Da pochi giorni si è conclusa la nona giornata di Serie A, che ha visto riprendere il duello tra le 20 sorelle dopo la sosta per le qualificazioni a Euro2024 . Un ritorno scoppiettante, visti i risultati maturati durante il weekend, con verdetti clamorosi che potrebbero ripetersi anche durante la decima giornata! Proprio quest’ultima è al centro delle attenzioni di moltissimi tifosi e addetti ai lavori, in quanto ci sono una serie di match da tenere sott’occhio. Il primo è senza ombra di dubbio Inter-Roma , con i nerazzurri desiderosi di allungare in classifica e dimostrare ancora una volta di essere la più forte, mentre il secondo è Napoli-Milan, altra sfida al vertice, con i partenopei che hanno bisogno dei tre punti per non distaccarsi troppo dalle prime quattro della classe. Su questi due match e non solo, si sono espressi i principali bookmakers e gli esperti di sitiscommesse.info, tra i più importanti comparatori di siti scommesse, che hanno voluto fare un loro pronostico su come si concluderà la prossima giornata di Serie A.

Decima giornata Serie A: Inter favorita sulla Roma, il Torino in cerca di riscatto contro il Lecce e la Juve pronta a confermarsi per lo Scudetto

La decima giornata Serie A si apre con i neo-promossi del Genoa che sfidano la Salernitana, guidata da Pippo Inzaghi. L’ex campione del mondo ha debuttato sulla panchina dei Granata nella scorsa giornata, pareggiando in extremis per 2-2 grazie alla doppietta siglata da Dia che, negli ultimi 10 minuti dell’incontro, ha salvato il risultato! Il Genoa di Gilardino, altro ex campione del mondo, viene dalla sconfitta amara contro l’Atalanta ed è quindi facilmente auspicabile la fame di rivalsa che cercherà il Grifone. Per questo motivo i bookmakers puntano sulla vittoria dei padroni di casa, visto anche il momento non positivo dei campani. La vittoria dei rossoblù è quotata a 1.80 di media, mentre per gli ospiti troviamo una quota abbastanza alta, che si aggira attorno al 4.50.

Stesso discorso vale per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo essere stati inseriti nella lista delle favorite alla vittoria della Serie A, per i bookmakers i nerazzurri sono anche i favoriti ai tre punti contro la Roma. I capitolini saranno orfani di Josè Mourinho, grande ex della partita, recentemente squalificato a causa dell’espulsione rimediata contro il Monza. Secondo quanto evidenziato dai principali siti di scommesse, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per portare a casa i tre punti, specialmente se la coppia d’attacco sarà Lautaro Martinez-Thuram. Occhio, però, a non sottovalutare i giallorossi che, dopo una falsa partenza, stanno trovando la giusta quadratura e chissà che non vedremo una partita avvincente! Le quote parlano di una probabilità di vittoria dei padroni di casa a 1.60, mentre per la Roma di 5.50. Sarà così? Parola al campo!

Per il Torino di Juric, invece, le ultime due partite di campionato non sono state semplici. Infatti, i Granata si sono prima sfidati contro la Juventus, perdendo 2-0, per poi trovare alla nona giornata l’Inter, venendo sconfitti per 0-3 in casa. Inutile dire che ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte di Zapata e compagni, anche se i bookmakers sono dell’idea che ci sia un sostanziale equilibrio tra i due club. Guardando le quote possiamo notare come entrambe si aggirino sulla media di 2.75, prevedendo un possibile pareggio! Da tenere d’occhio anche Juventus-Verona, con i bianconeri desiderosi di continuare a macinare punti per poter lottare insieme all’Inter e il Milan per lo Scudetto. Gli uomini di Allegri in casa sfidano il Verona di Baroni, ex conoscenza del mondo bianconero. La Vecchia Signora ha battuto il Milan nell’ultimo turno e questo ha fatto si che la quota per la decima giornata si abbassasse, toccando 1.37 di media, tendente al ribasso. Discorso opposto per i veneti, con una quota di 8.80 che sembra destinata a salire!

Napoli Milan, il secondo big match della giornata

Nella serata del 29 ottobre, però, andrà in scena il secondo big match della giornata, ovvero Napoli Milan. I due club hanno sempre regalato ai propri tifosi partite di alta qualità e siamo sicuri che anche ora sarà lo stesso. I rossoneri sono attualmente secondi in classifica dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus, mentre i partenopei stanno risalendo la classifica, attestandosi al quarto posto, a soli 4 punti dal Milan. Una vittoria dei Campioni d’Italia permetterebbe di accorciare le distanze e di ricandidarsi prepotentemente alla vittoria del tricolore. Garcia è pronto a schierare la sua formazione migliore per far gioire il popolo del Maradona e di fatto sono i favoriti per i bookmakers. Analizzando le quote, per i principali siti di scommesse gli Azzurri conquisteranno i tre punti, affidandogli un 2.25, mentre ai rossoneri una quota leggermente più alta, di 3.22. Il risultato non è certamente scontato.

La sosta ha permesso all’Atalanta di fare ordine tra i pensieri, specialmente dopo la cocente sconfitta contro la Lazio. Non a caso è subito arrivata una vittoria contro il Genoa di Gilardino, confermando la forza della squadra. Adesso sul cammino della Dea compare l’Empoli, vincitore del derby toscano contro la Fiorentina. Per i nerazzurri un avversario sulla carta abbordabile, ma da non sottovalutare, anche se i bookmakers li vede favoriti con una quota di 1.70.

Lazio favorita sulla Fiorentina, difficile da pronosticare Sassuolo-Bologna

Altra partita molto emozionante sarà Lazio-Fiorentina, aperta a qualsiasi scenario. I Viola sono attualmente al quinto posto e hanno 4 punti di vantaggio dai biancocelesti. Le due squadre si apriranno molto alla ricerca dei tre punti, permettendole di restare in scia per i rispettivi obiettivi. Secondo i bookmakers a spuntarla potrebbe essere la Lazio di Sarri, specialmente avanti al suo pubblico, pronto a caricare la squadra alla vittoria. La quota è di 2.25, mentre per la Fiorentina è di 3.10. Da tenere presente anche il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna Entrambe le squadre hanno una quotazione di 2.60 di media. Infatti, i bookmakers nonostante la classifica che vede il Bologna sopra ai neroverdi, considerano le due squadre di pari valore, nonostante i momenti di forma totalmente differenti. Parliamo pur sempre di un derby e si sa che gli animi in queste partite sono totalmente differenti. Infine, il Monza è favorito sull’Udinese, con una quota di 2.05, mentre il Cagliari dovrebbe spuntarla sul Frosinone. Non resta che guardare la decima giornata per scoprirlo!