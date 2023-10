Roma-Slavia Praga, in tribuna con Sport e Salute dei tifosi speciali

Non è la prima volta. Non sarà certo l'ultima. Sport e Salute apre ancora le porte al sociale e ospita, in occasione delle partite, ragazze e ragazzi di realtà complicate della capitale. Stasera saranno 18 i giovani dell’associazione Borgo Ragazzi Don Bosco che dalla Tribuna Monte Mario assisteranno alla partita di Europa League tra Roma e Slavia Praga ma, come detto, non è la prima volta che Sport e Salute dedica particolare attenzione a quelle realtà che si occupano di bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e contesti sociali difficili. Dal 4 ottobre, in occasione di Roma-Servette, sugli spalti per la Roma e per la Lazio ci sono tifosi speciali delle onlus cittadine. Domenica scorsa, per Roma-Monza, è stato il turno dei ragazzi e delle ragazze, la grande maggioranza, della Casa famiglia Simpatia della Gabriele Onlus. Per molti di loro è stata la prima volta allo stadio e il battesimo è avvenuto proprio all’Olimpico. Stasera ad essere ospite dell’iniziativa sarà la polisportiva dei Borgo Ragazzi don Bosco, una associazione nazionale di Promozione Sociale ed Ente Nazionale con finalità assistenziali che si occupa di ragazzi con disabilità e ciechi sportivi.