Scommesse, Zaniolo in Procura a Torino: rivivi la diretta

TORINO - Altra giornata importante sul fronte dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Torino dove gli inquirenti stanno analizzando le prove fornite dai testimoni. La chiavetta USB consegnata da Maurizio Petra potrebbe svelare nuovi nomi. Zaniolo si è presentato in procura per un'audizione davanti alla pm Manuela Pedrotta e al pool investigativo. Rivivi la diretta.

Nonostante la squalifica di 10 mesi per il caso delle scommesse illecite , Tonali potrebbe scendere in campo nella prossima partita del Newcastle.

Dopo le anticipazioni di ieri, la Figc ha pubblicato in data odierna il comunicato ufficiale relativo alla squalifica di Sandro Tonali . Per il centrocampista del Newcastle, coinvolto nell'inchiesta sulle scommesse illecite portata avanti dalla procura di Torino, confermato quanto previsto nel patteggiamento voluto dai suoi legali. "Per Tonali sanzione pari a 20.000,00 euro e di 18 mesi di squalifica, dei quali 8 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative. Punto 1 : Partecipazione a un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi finalizzato alla cura della ludopatia. Punto 2 : Partecipazione a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 16, nel periodo complessivo di otto mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie". Il documento è firmato dal segretario generale, Marco Brunelli, e dal presidente, Gabriele Gravina.

Il comunicato ufficiale della Figc sarà recepito dalla Uefa e il giocatore sarà fermato anche in Premier League . Da vedere se il tutto accadrà entro domani , giorno di Wolverhampton-Newcastle in programma alle 18.30 e per la quale il tecnico Eddie Howe sperare di poter ancora contare su Tonali .

La squalifica di Sandro Tonali ora è effettiva, almeno per la giustizia sportiva italiana. Si attende solamente l'estensione internazionale da parte della Fifa , con il centrocampista che potrebbe scendere in campo contro il Wolverhamptom. C'è un precedente, ecco quale. LEGGI TUTTO

Il centrocampista dell'Aston Villa, il terzo calciatore indagato dalla procura torinese oltre a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, ha lasciato l'aula del tribunale da una uscita secondaria . L'ipotesi di reato è di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa . Finora Zaniolo ha ammesso di aver utilizzato le piattaforme illecite solo per giocare a blackjack e poker: Se riuscirà a dimostrare la sua versione, dal punto di vista sportivo non rischierà nulla.

Come all'ingresso, nessun commento e uscita in fretta per Zaniolo dal Palazzo della Giustizia torinese dopo l'audizione davanti alla pm Manuela Pedrotta e al pool investigativo.

La linea difensiva di Zaniolo è sempre la stessa: il giocatore dell'Aston Villa ha confermato di aver giocato a poker e black jack su siti illegali, ma di non aver mai scommesso sul calcio. Così i legali dell'ex Roma: "Ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal pm chiarendo definitivamente la sua posizione. Non è emerso nessun indizio a suo carico circa ipotesi di scommesse su partite di calcio. Lui ha riconosciuto di avere giocato saltuariamente su piattaforme illegali a poker e black jack e ha chiarito di non essere mai stato soggetto a minacce o intimidazioni. Siamo fiduciosi di chiudere presto la vicenda giudiziaria del nostro assistito".

16:10

Abodi: "Tonali? Spero abbia capito il danno a sé stesso e al sistema"

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato il patteggiamento di Sandro Tonali per il caso scommesse a margine del Premio Mecenate dello Sport in corso al Salone d'Onore del Coni: "Intanto mi auguro Tonali abbia capito il danno procurato a se stesso e al sistema. Poi gli strumenti con i quali si è arrivati a questa decisione non posso commentarli, c'è un sistema sportivo e una giustizia autonoma che rispetto. Mi auguro si faccia chiarezza senza ipocrisie e omertà. Carta dei doveri? Ho un'idea e non è frutto solo del mio lavoro, ma che devo condividere. Vedrete però che entro la fine dell'anno ci sarà".

15:50

Clamoroso Tonali: "Può giocare Wolverhampton-Newcastle"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Newcastle, Eddie Howe, che lasciano aperta la possibilità che Tonali possa scendere in campo nella prossima gara di Premier. LEGGI TUTTO

15:30

Zaniolo, la linea di difesa

L'ex Roma ritiene di non aver commesso alcun tipo di violazione del codice di giustizia sportiva. Dal punto di vista penale, invece, rientra nelle sanzioni previste dalla legge 401 del 1989 ed è oblabile, cioè è possibile pagare una sanzione in denaro per l’infrazione senza incorrere in guai peggiori.

15:20

Scommesse, Zaniolo non si autodenuncerà

A differenza di Tonali e Fagioli, che hanno dichiarato davanti ai magistrati e alla procura federale di aver effettuato puntate sul calcio, Zaniolo ha ammesso di aver utilizzato le piattaforme illecite solo per giocare a blackjack e poker. Una versione che se confermata non comporterà alcun rischio dal punto di vista sportivo per l'attaccante. Due settimane fa le forze dell'ordine hanno sequestrato i dispositivi elettronici a Tonali e Zaniolo mentre si trovavano in ritiro con la Nazionale a Coverciano.

15:10

Zaniolo in procura insieme ai suoi legali

L'ex giocatore della Roma, accompagnato dai suoi legali, verrà ascoltato al settimo piano della procura dalla pm Pedrotta e dagli investigatori della squadra mobile di Torino.

15:05

Zaniolo in procura: i dettagli

L'ex Roma e attuale giocatore dell'Aston Villa sta per essere ascoltato dalla pm Manuela Pedrotta, che coordina l'indagine sul giro di scommesse su piattaforme online illegali. Zaniolo, entrato al Palazzo di Giustizia a bordo di un van nero con i vetri oscurati, è il terzo giocatore iscritto al registro degli indagati dalla procura torinese oltre a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

14:52

Zaniolo è arrivato in procura

Il calciatore dell'Aston Villa è arrivato al Palazzo di Giustizia dove avrà modo di confrontarsi con i pm della procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali. A differenza di Fagioli e Tonali l'ex calciatore della Roma si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e per questo non si autodenuncerà. Il giocatore è arrivato alle 14.37 ed è stato fatto entrare dal garage sotterraneo.

14:40

Newcastle, i nomi dei possibili sostitui di Tonali

In attesa che venga ufficializzata la squalifica di Sandro Tonali il Newcastle studia il sostituto. Diversi i nomi accostati al club inglese tra cui figurano, come riportato da Teamtalk, anche quelli di Scott McTominay, centrocampista del Manchester United.

14:20

Tonali, quando parte la squalifica

La squalifica di Tonali sarà definitiva oggi ed entrerà in vigore domani, ma affinchè il provvedimento sia valido in Inghilterra, dovrà essere esteso a livello internazionale da Uefa e Fifa. La procedura potrebbe richiedere tempo, ma la Federcalcio si è gia messa al lavoro per far sì che l'estensione sia tempestiva.

14:00

Zaniolo, come lo sta aiutando Emery

L'Aston Villa è sempre rimasto vicino a Nicolò Zaniolo da quando è esploso il caso delle scommesse illegali. Lo ha fatto la società e anche il suo allenatore Emery che non ha rinunciato a farlo scendere subito in campo. (LEGGI TUTTO).

13:40

Tonali, ecco quanto perderà l'ex Milan

Sandro Tonali perderà circa 11 milioni di sterline in seguito alla squalifica per il caso scommesse illegali. A riportarlo è il Mirror secondo il quale il Newcastle sospenderà lo stipendio dell'ex Milan.

13:15

Scommesse, le parole della Christillin

Evelina Christillin, membro del consiglio Uefa e grande tifosa della Juventus, ha detto la sua sul caso scommesse che ha coinvolto anche Nicolò Fagioli: "Mi spiace per questi ragazzi. Sono molto giovani e poco guidati. Mi auguro che le cose si possano risolvere per il meglio facendosi curare". (LEGGI TUTTO)

12:50

Tonali, per scontare la squalifica in Premier serve l'estensione Uefa e Fifa

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il dispositivo della Procura federale che ufficializzerà la squalifica di Sandro Tonali. La sanzione ha inizio 24 ore dopo la pubblicazione del dispositivo, ma per essere valida anche nei campionati di altre federazioni ha bisogno dell’estensione dell’Uefa e della Fifa. I tempi burocratici potrebbero quindi consentire al calciatore del Newcastle di scendere in campo domani contro il Wolverhampton.

12:30

Il Ministro Abodi su scommesse: “Si faccia chiarezza senza omertà”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato sulla vicenda del betting che ha coinvolto diversi giocatori della Nazionale Italiana. “Mi auguro che Tonali abbia capito il danno procurato a se stesso e al sistema - ha sottolineato il Ministro a margine del premio Mecenate - gli strumenti con i quali si è arrivati a questa decisione non posso commentarli, c'è un sistema sportivo e una giustizia autonoma che rispetto. Mi auguro si faccia chiarezza senza ipocrisie e omertà".

12:15

Scommesse: Zaniolo nel pomeriggio in Procura

È atteso per il pomeriggio l'arrivo al Palazzo di Giustizia di Torino di Nicolò Zaniolo. Il giocatore ex della Roma, oggi in forza all'Aston Villa, verrà ascoltato dal Pubblico Ministero Manuela Pedrotta nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse sulle piattaforme illegali.

12:00

Scommesse: chi è Maurizio Petra

Maurizio Petra è la fonte di Fabrizio Corona nell’ambito del caso legato al calcioscommesse e lavora nel mondo della ristorazione a Beverino, in provincia di La Spezia. Il signor Petra è lo zio materno di Antonio Esposito, ex promessa dell’Inter e - in passato - stretto collaboratore di Nicolò Zaniolo, uno dei tre calciatori della nazionale, attualmente all’Aston Villa, coinvolti nell’indagine della Procura della Repubblica di Torino. Negli ultimi giorni ha consegnato agli inquirenti una chiavetta USB contenente dei file audio che la Procura sta analizzando per gli sviluppi dell'inchiesta.

11:45

Scommesse, gli inquirenti analizzano la chiavetta USB

La Procura della Repubblica di Torino ha acquisito come prova una chiavetta USB fornita da Maurizio Petra, persona informata sui fatti in relazione all’indagine delle scommesse sulle piattaforme illegali che ha coinvolto alcuni giocatori della Nazionale Italiana. Gli inquirenti stanno analizzando i file audio in cui ci sarebbero intercettazioni di calciatori “da dover attenzionare”.

11:35

Scommesse: Tonali, il Newcastle cerca un sostituto

Il Newcastle dovrà rinunciare a Sandro Tonali per i prossimi dieci mesi. Il club inglese si sta già muovendo per sostituire l’ex centrocampista del Milan, squalificato per la vicenda delle scommesse. I profili individuati sono due: Ruben Neves dell'Al-Hilal e Kalvin Phillips del Manchester City.

11:20

Il tecnico del Newcastle: "Tonali per noi è convocabile"

L’allenatore del Newcastle ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Wolverhampton. "Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane - ha dichiarato Eddie Howe - ci sono grosse possibilità che Tonali sia disponibile contro il Wolves. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi”. LEGGI TUTTO

11:15

Tonali: Newcastle-Milan, il contratto è blindato

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’eventuale causa che il Newcastle potrebbe intentare al Milan per la cessione del centrocampista Sandro Tonali. Ma l’accordo - secondo il Thelegraph - sarebbe stato blindato dal club rossonero. “Un trasferimento di questo tipo normalmente contiene una struttura di base che include garanzie da parte del club venditore - ha dichiarato Stephen Taylor Heath, co-responsabile del diritto sportivo presso JMW Solicitors - e queste garanzie potrebbero includere dichiarazioni secondo cui la squadra venditrice non è a conoscenza del fatto che il giocatore è soggetto a indagini di natura penale o disciplinare al momento di una transazione”.

10:45

Scommesse, Fagioli verso il rinnovo

Nonostante la squalifica, la Juventus sta trattando il prolungamento contrattuale con Nicolò Fagioli. L’attuale accordo scade il 30 giugno 2026, ma il club bianconero sta portando avanti la trattativa con gli agenti del centrocampista per allungare ulteriormente il contratto.

10:30

Scommesse, Tonali in campo col Wolverhampton?

Ieri il presidente federale Gabriele Gravina ha annunciato l’accordo per il patteggiamento di Sandro Tonali e la relativa squalifica a cui il calciatore andrà incontro. Ma il dispositivo della Figc ancora non è arrivato, e l’inibizione scatta soltanto il giorno successivo alla pubblicazione del documento ufficiale. E affinché la squalifica sia valida anche in Inghilterra, serve l'estensione internazionale da parte di Uefa e Fifa. Per questo motivo, domani pomeriggio Sandro Tonali - nonostante sia di fatto squalificato per la vicenda betting - potrebbe scendere in campo contro il Wolverhampton nella 10ª giornata di Premier League.

10:20

Scommesse, Tonali avrebbe perso trecentomila euro

Durante la deposizione davanti ai pm della Procura di Torino, il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali avrebbe confessato altri particolari agli inquirenti: il calciatore avrebbe perso una cifra tra 250 e 300 mila euro.

10:10

Scommesse, l’ammissione di Tonali: “Faticavo a smettere”

Sandro Tonali è stato squalificato per dieci mesi nell’inchiesta relativa alle scommesse avviata dalla procura della Repubblica di Torino. Il giocatore, nell’audizione davanti agli inquirenti avrebbe ammesso la propria ludopatia: il calciatore del Newcastle - come riportato oggi da Repubblica - avrebbe confessato la propria difficoltà a staccarsi dal mondo del betting: “Faticavo a smettere”.

9:45

Scommesse: Fabrizio Corona anticipa altre rivelazioni

Fabrizio Corona ha annunciato un’altra clamorosa rivelazione sull’inchiesta del betting illegale. L’ex fotografo ha anticipato sul proprio sito Dillinger che lunedì prossimo avrà modo di fare il nome di un altro calciatore della Nazionale coinvolto con le scommesse. Dopo aver svelato i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali, Corona ha tuttavia tirato in ballo anche altri calciatori che - secondo la Procura - non sarebbero coinvolti nell’inchiesta.

9:35

Tonali, in arrivo il dispositivo della Figc

Dopo la conferma della squalifica di Sandro Tonali arrivata direttamente dal presidente federale Gabriele Gravina, nelle prossime ore verrà pubblicato il dispositivo della Procura federale. L’inibizione del giocatore partirà soltanto da quel momento, e si esaurirà dopo dieci mesi. Il calciatore tornerà in campo dopo l’inizio della Premier League 2024-2025.

9:15

Zaniolo ieri in campo nella Conference League

Nessuno stop da parte dell’Aston Villa per Nicolò Zaniolo. Ieri sera il calciatore è sceso regolarmente in campo contro l’Az Alkmaar nella sfida di Conference League. In Olanda Zaniolo è entrato a venti minuti dal termine al posto del compagno di squadra Douglas Luiz.

9:00

Cosa rischia Zaniolo

L’audizione odierna davanti ai pm di Torino potrebbe portare alla chiusura dell’inchiesta sportiva. Gli inquirenti contestano al calciatore l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsto all'art. 4 della legge 401 del 1989. Qualora venisse confermata la tesi di Zaniolo, ovvero quella di non aver mai scommesso su eventi calcistici, il giocatore rischierebbe unicamente un’ammenda da 518 euro per aver giocato su una piattaforma illegale.

8:55

La linea difensiva di Zaniolo

Questa mattina Nicolò Zaniolo è atteso al Palazzo di Giustizia di Torino. Il giocatore dell’Aston Villa ha sempre negato di aver scommesso sulle partite di calcio ammettendo di aver utilizzato delle piattaforme illegali di scommesse solo per giocare a blackjack e poker. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dei dispositivi del giocatore, e dopo averne analizzato il contenuto oggi chiederanno spiegazioni all’indagato sulla frequentazione delle piattaforme illegali. LEGGI TUTTO

8:45

Nicolato: “Nessuno controlla questi ragazzi”

L’ex ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato commenta la vicenda del betting. "Di fronte agli errori dei ragazzi - afferma il tecnico sulle colonne di Repubblica - gli adulti devono farsi domande, riflettere sui valori che trasmettono loro. Vale per tutti: allenatori, compagni, dirigenti, famiglie, procuratori. Non mi stupisco di nulla, e mi spiace: voglio bene a tutti e tre, Fagioli, Tonali e Zaniolo sono sensibili e intelligenti, hanno bisogno di essere appoggiati nelle scelte".

