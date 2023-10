Tonali, l'ammissione shock in Procura: "Faticavo a smettere con le scommesse"

Tonali, quando parte la squalifica

La squalifica di Tonali sarà definitiva oggi ed entrerà in vigore domani, proprio quando il Newcastle tornerà in campo per sfidare il Wolverampton in trasferta, ma affinchè il provvedimento sia valido in Inghilterra, dovrà essere esteso a livello internazionale da Uefa e Fifa. La procedura potrebbe richiedere tempo, ma la Federcalcio si è gia messa al lavoro per far sì che l'estensione sia tempestiva. Se non arriverà in tempo, deciderà il Newcastle se farlo giocare o meno. Intanto Sandro si curerà dallo psichiatra Gabriele Sani, dove ci saranno anche 8 mesi di incontri educativi, in cui metterà la propria esperienza, a disposizione dei ragazzi delle scuole calcio.