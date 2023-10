Superlega: "Fissata la data per la sentenza sul monopoli della UEFA"

Reichart: "Superlega, il 21 dicembre il verdetto della Corte di Giustizia UE"

Reichart ha scritto: "È stata annunciata la data della sentenza per il caso ESL. Il calcio europeo per club è alla vigilia di un grande cambiamento: il 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia dell’Unione europea presenterà la sua sentenza sul monopolio della UEFA. Ci auguriamo che la Corte di Giustizia dell’UE metta fine al monopolio della UEFA e faccia rispettare le libertà fondamentali dell’Unione Europea nel mondo del calcio. Tifosi, club, giocatori e lo sport del calcio sarebbero i vincitori in un mercato aperto al concorso di idee e in cui i club potrebbero governare e organizzare una competizione calcistica europea senza timore di minacce".