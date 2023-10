Pallone d'Oro, look pazzesco sul red carpet: lo riconoscete?

PARIGI - Questa sera a Parigi sarà assegnata la 67esima edizione del Pallone d'Oro , massimo riconoscimento individuale nel calcio che l'hanno scorso ha vinto Benzema. Una parata di stelle ha raggiunto il Théâtre du Châtelet della capitale francese, tra cui anche un attaccante ex Lazio che ha sfoggiato un look davvero particolare.

Il look di Djibril Cissé

Si tratta di Djibril Cissé, in biancoceleste nella stagione 2011-2012, che si è presentato alla cerimonia del Pallone d'Oro con capelli color turchese e un completo total white con quelle che sembrano essere delle colombe disegnate sopra. Un look davvero suggestivo, come spesso ha abituato il francese.