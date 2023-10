Messi Pallone d'oro, dedica da brividi a Maradona e vittoria definitiva su Ronaldo

Il Mondiale alla sua Argentina, lo Scudetto al suo Napoli, il Pallone d’Oro che gli viene dedicato nel giorno del suo compleanno. Si starà divertendo come un pazzo lassù Diego Maradona, l’ultimo anno è stato un concentrato di emozioni forti, magiche, divine. Ieri avrebbe compiuto 63 anni, tutto il mondo lo ha omaggiato. Il pensiero più bello lo ha ricevuto però dal suo grande erede, Leo Messi, nel pieno della cerimonia di consegna del suo ottavo Pallone d’Oro: “Oggi è il suo compleanno, non c’è posto migliore per fargli gli auguri circondato da tanti grandi giocatori, ex giocatori e allenatori che amano il calcio come lo ha amato lui. Ovunque tu sia, buon compleanno Diego. Questo Pallone d’Oro è per te e per tutta l’Argentina”.