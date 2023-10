Luis Diaz, il padre è stato minacciato prima del rapimento

Il padre del calciatore colombiano Luis Diaz, da sabato in mano a un gruppo di sequestratori nel dipartimento settentrionale de La Guajira in Colombia, era stato oggetto di minacce già prima del sequestro. Lo ha riferito un parente di Luis Manuel Diaz in un intervista a 'W Radio'. "Mané mi raccontava di aver ricevuto minacce e che la guerriglia lo teneva sotto controllo", ha affermato uno zio dell'attaccante del Liverpool e della nazionale colombiana, tra le persone presenti al momento del sequestro.