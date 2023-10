Gundogan, sgarbo al Barcellona al Pallone d'Oro: cosa ha fatto

BARCELLONA (SPAGNA) - Nervi tesi in casa Barcellona dopo la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid. Un nervosismo che si è "allargato" fino alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro ( vinto per l'8ª volta da Leo Messi ), dove era presente uno dei calciatori più delusi dal ko contro i Blancos: Ilkay Gundogan.

No alla foto di gruppo alla cerimonia del Pallone d'Oro

Il centrocampista ex City, già nel post partita, aveva criticato i compagni di squadra e il loro atteggiamento, con il tedesco che avrebbe voluto vedere più rabbia dopo la gara di domenica. Presente a Parigi, Gundogan - come documentato dalle immagini di As - non ha preso parte alla foto di gruppo che il Barcellona stava scattando a tutti i suoi tesserati presenti alla cerimonia.