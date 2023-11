Follia in Messico: in campo con l'auto cerca di investire i giocatori!

ROMA - Ad Atlixco, in Messico nei pressi di Puebla, si è accesa una violenta rissa durante una partita di calcio: tifosi e giocatori sono venuti alle mani in un improvviso degenerare di spinte e pugni. Mentre la rissa veniva ripresa da una spettatrice preoccupata, tutto è degenerato nel momento in cui un'automobile è entrata in campo, seminando il panico.